Ceza Hükümleri ve Güvenlik Düzenlemeleri Sunuldu

YENİ CEZA HÜKÜMLERİ TBMM’DE

Ateşli silahlar ve yetkisiz çakar kullanımıyla ilgili ceza düzenlemeleri ve iç güvenlik alanındaki yeni düzenlemeleri kapsayan bir kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin ayrıntılarını kamuoyuna duyurdu.

TEKLİFİN DETAYLARI AÇIKLANDI

Abdullah Güler, hazırlanan teklifin içeriği hakkında bilgi vererek, yeni düzenlemelerin güvenliği arttıracağını ve yasa dışı kullanımın önüne geçeceğini vurguladı. Yapılan açıklamada, ateşli silahların yönetimi ve yetkisiz kullanımına karşı daha sert tedbirlerin alınacağı ifade edildi.