Ceza İndirimi Ve Tahliye Süreci Başlıyor

YENİ YARGI PAKETİ KABUL EDİLDİ

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı yasalarda yapılan değişiklikler içeren 10. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bu yeni düzenleme, binlerce hükümlü için ceza indirimi ve tahliye olanağı sağlıyor. Özellikle dikkat çeken bir madde, birden fazla suç işleyerek mükerrer ceza almış olan bireylere de şartlı salıverme imkânı tanınması oldu.

MAHKUMLARIN TAHLIYESİ BAŞLIYOR

Adalet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu düzenlemeden yaklaşık 19 bin 800 kişinin yararlanması bekleniyor. NTV’nin haberine göre, bu kişilerin bugün cezaevlerinden çıkmaya başlaması öngörülüyor. Yasa değişikliğinin, bugün Cumhurbaşkanı’nın onayı ile Resmi Gazete’de yayımlanması planlanıyor. Aynı zamanda, Adalet Bakanlığı gerekli uygulama yönetmeliğini cezaevlerine aktaracak. Böylece tahliye süreci resmi olarak başlamış olacak.