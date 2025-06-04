Ceza Kanunu’nda Değişiklikler Yapıldı

10. YARGI PAKETİ’NİN KABULÜ

Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi. Bu kanun ile Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda İcra ve İflas Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılıyor. Değişiklikler, istinaf ve temyiz başvurularının incelemesinde, davanın açıldığı ya da şikayet başvurusunun yapıldığı parasal sınırların esas alınmasını içeriyor. Ayrıca, bölge adliye mahkemesi ya da Yargıtay tarafından verilen kararlar üzerine yeniden değerleme uygulaması yürürlükten kaldırılıyor.

NOTERLİK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Aynı zamanda Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda Noterlik Kanunu’nda da değişiklikler gerçekleşiyor. Bu değişiklikle, noterlere yönelik disiplin cezalarına ilişkin kurallar belirleniyor. Disiplin cezalarının türleri arasında uyarma, kınama, para cezası ve meslekten çıkarma yer alıyor. Noterlerin, sıfat ve görevleriyle uyuşmayan hareketleri üzerine ceza verilecek. Ayrıca, disiplin cezası verilen noterin yeni bir fiil işlemesi durumunda, uygulanacak ceza bir derece ağır olacak. Meslekten çıkarma haricindeki disiplin cezası gerektiren eylemler, belirli süreler içinde soruşturulamayacak.

IDARI YARGILAMA USULÜ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİKLER

Kanun ayrıca İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda da değişiklikler gerçekleştiriyor. Bu değişiklikler, Danıştay ve diğer mahkemelerdeki davaların belirlenmesinde, açılış tarihindeki parasal sınırların esas alınmasını içeriyor.

SUÇA TEŞEBBÜS VE KASTEN YARALAMA CEZALARINDA ARTIRIM

Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişiklikle, suça teşebbüs ve kasten yaralama suçlarına yönelik cezalar artırılıyor. Suça teşebbüs halinde verilen hapis cezasının alt sınırı 13 yıldan 20 yıla kadar yükseltiliyor. Kasten yaralama suçu için de hapis cezası sürelerinde artış sağlanıyor. Bir kişinin vücuduna zarar veren hapis cezasının alt sınırı da artırılarak 1 yıl 6 aya çıkarılıyor. Ayrıca, kadına karşı işlenen suçlarda ceza süreleri de yükseltiliyor.

TEHDİT VE TRAFİK GÜVENLİĞİ SUÇLARINA YENİ DÜZENLEMELER

Kanun, tehdit suçlarıyla etkin mücadele edilmesini ve caydırıcılığın sağlanmasını hedefliyor. Tehditte hapis cezasının alt sınırı 2 aya çıkartılıyor. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan uygulamalar için ise cezalarda artırıma gidiliyor. Alkol veya uyuşturucu etkisi altındaki sürücülere verilen hapis cezasının alt sınırı da 6 aya yükseltiliyor.

Bu kanun ile getirilen düzenlemelerin, yargı süreçlerini hızlandırmasına ve ceza uygulamalarını daha etkin hale getirmesine yönelik beklentiler var. (Sürecek)