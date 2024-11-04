Ceza Tutarları Artıyor, Detaylar Açıklandı

TEKLİFİN DETAYLARI AÇIKLANDI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlığına sunulan yeni teklifin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Güler, karayolları kanunundaki düzenlemelerin trafik düzeni için ihlallere uygulanacak cezaları artırdığını belirtti. “Trafik cezalarını 6439 TL’den 96 bin TL’ye, tekerrür halinde ise 196 bin TL’ye çıkarıyoruz.” açıklamasında bulundu. Ayrıca araçların el konulması ve geçici olarak trafikten men edilmesini de düzenlediklerini ifade etti.

DÜZENSİZ GÖÇ İLE MÜCADELE

Düzensiz göçle ilgili mücadelede alınacak güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çeken Güler, yasada yabancıların sınır dışı edilmesini hızlandıran maddeler olduğunu aktardı. “Sınır dışı kararına karşı açılan davaların kısa sürede sonuçlanmasıyla düzensiz göçmenlerin hızlı bir şekilde ülke dışına çıkarılmasını sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

POLİSLERE İKİNCİ EMEKLİLİK HAKKI

Güler, ayrıca polislere yönelik ikinci emeklilik düzenlemesine de vurgu yaptı. Bu değişiklikle, polis memurlarının emeklilik süreçlerinin daha da kolaylaştırılacağı ifade edildi. Güler’in açıklamaları, teklifin detayları üzerinden alınacak yeni önlemleri net bir biçimde ortaya koyuyor.