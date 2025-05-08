Ceza Uygulandı, Gölet Kirletildi

BALIK ÖLÜMLERİNE NEDEN OLAN GÖLET İNCELENDİ

Kırklareli’nin Babaeski ilçesi Terzili köyünde bulunan bir gölette meydana gelen balık ölümleri, kesilen ihbarlar sonucu yetkililerin incelemesine tabi tutuldu. Hayvanların su ihtiyacının karşılanması ve tarım arazilerinin sulanması amacıyla kullanılan Terzili Göleti’nde yaşanan bu olay, çevre sakinleri tarafından fark edilerek ilgili makamlara bildirildi.

İhbarın ardından harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göletten su numunesi alarak detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, göleti hayvan atıkları ile kirlettiği tespit edilen bir işletmeye 668 bin 677 lira ceza uygulandı. Bu olay, çevre koruma ve doğal kaynakların korunması adına alınan tedbirlere dikkat çekiyor.