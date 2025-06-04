Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Teklifi Kabul Edildi

10. YARGI PAKETİ KABUL EDİLDİ

Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul ediliyor. Bu kanun, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlemeler yapıyor. Bu kapsamda, istinaf ve temyiz başvurusunda parasal sınırların belirlenmesinde davanın açıldığı ya da şikayet başvurusunun yapıldığı tarihteki miktarın esas alınmasına karar veriliyor.

NOTERLERE YENİ DİSİPLİN CEZALARI

Noterlik Kanunu’nda yapılan değişiklik ile, noterlere yönelik davranışlarının tespit edilmesi durumunda çeşitli disiplin cezaları uygulanacak. Disiplin cezaları arasında uyarma, kınama, para cezası, geçici işten çıkarma ve meslekten çıkarma gibi yaptırımlar yer alıyor. Bu düzenleme ile birlikte, noterin daha önceki disiplin cezası verildiği tarihten itibaren belirli bir süre içinde yeni bir fiil işlemesi halinde uygulanacak ceza da ağırlaşacak.

SUÇA TEŞEBBÜSTE CEZA ARTIYOR

Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişiklikle, suça teşebbüs edenler için hapis cezası süreleri artırılıyor. Özellikle ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarının yerine belirtilen süreli hapis cezalarının alt ve üst sınırları yükseltiliyor. Kasten yaralama suçlarına yönelik cezalarda da artış söz konusu, bu değişiklikle birlikte farklı durumlar için cezalar belirleniyor.

TEHDİT SUÇUNA YENİ DÜZENLEME

Tehdit suçlarıyla ilgili yeni düzenlemeler getiriliyor. Malvarlığı açısından büyük zarar oluşturacak tehditler için hapis cezasının alt sınırı artırılıyor. Silahla, çoklu kişiler tarafından işlenen tehdit suçlarına verilecek hapis cezasının üst sınırı da yükseltiliyor. Trafik güvenliğini tehlikeye atanlar için de cezalar artırılıyor, alkol veya uyuşturucu etkisinde araç kullananlar için hapis cezası süreleri uzatılıyor.

KOŞULLU SALIVERME ŞARTLARI GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Kanun ile birlikte açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde bulunan hükümlülerin denetimli serbestlikten yararlanma şartları yeniden düzenleniyor. Diskiplin cezası veya tekerrür hükmü uygulanmış hükümlülere de koşullu salıverme imkanı tanınıyor. 80 yaşını geçmiş hükümlülere konutta infaz fırsatı sağlanıyor. Hem yaşlı mahkumlar hem de ağır hastalığı olanların cezasının evde çekilmesine dair unsurlar belirleniyor.

YENİ YASAL DÜZENLEMELER VE HUKUKİ HÜKÜMLER

Anayasa Mahkemesinin iptalleri doğrultusunda çeşitli yasalarda yapılan değişiklikler ile hukukun uygulanabilmesi amacıyla daha sıkı ilişkili olan hukukun geçerli olmasına olanak tanınıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’nda yapılan değişiklikle de, görev süresi sona eren üyelerin kalan görev sürelerini tamamlaması için yeniden yüksek mahkeme üyeliğine döneceği belirtiliyor. 12 ila 25. maddelerdeki değişiklikler ise kanun teklifinden çıkarıldı.

Bu düzenlemelerle, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanun teklifinin yarattığı hukuki ve toplumsal etki, önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.