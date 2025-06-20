Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 2025

NAKİL SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİ

Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, isteğe bağlı ve aile birliği mazeretine dayalı nakil sonuçlarının 20 Haziran 2025 tarihinde erişime açılacağını duyurdu. Bu sonuçların Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden açıklanması bekleniyor. Ayrıca, CTE tayin sonuçlarının açıklanacağı tarih 20 Haziran 2025 olarak belirlenmiş. Belirtilen tarih, muhtemel sonuç tarihi olarak ifade edildi. Gün içinde ise Ceza ve Tevkifevleri İsteğe Bağlı atama sonuçlarının açıklanması planlanıyor.

AÇIKLANACAK TARİHLER

Yapılan bilgilendirmeye göre tayin süreleri aşağıdaki gibi belirlenmiş:

– Birinci dönem aile birliği mazeret tayini sonuçları 17 Ocak 2025’te açıklanacak.

– İsteğe bağlı personel tayini sonuçları ise 20 Haziran 2025’te duyurulacak.

– İkinci dönem aile birliği mazeret tayini sonuçları 29 Ağustos 2025 tarihinde erişime açılacak.

Bu tarihler, başvuruların durumuna göre değişiklik gösterebilir.

BAŞVURU TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ

Kurum müdürleri ve denetimli serbestlik müdürleri, 10-21 Mart 2025 tarihleri arasında, diğer bakanlık ve komisyon atamalı personeller ise 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında NAS üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor. Açıklamada, sistem üzerinden yapılmayan başvuruların dikkate alınmayacağı ifade ediliyor. CTE tayin sonrası işlemler hakkında detaylı bilgi almak için Adalet Bakanlığı ile iletişime geçilebilir.