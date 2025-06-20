Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Açıklama Yaptı

NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, isteğe bağlı ve aile birliği mazeretine dayalı nakil sonuçlarının 20 Haziran 2025 tarihi itibarıyla erişime açılacağını bildirdi. Beklenen sonuçların, gün içerisinde Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden açıklanması planlanıyor. CTE 2025 atama tayin sonuçlarının resmi açıklama tarihi yine 20 Haziran 2025 olarak duyuruldu. Ayrıca belirtilen tarihlerin, muhtemel sonuç tarihleri olduğu ifade edildi.

BİRİNCİ DÖNEM SONUÇLARI VE BAŞVURULAR

Ceza ve Tevkifevleri İsteğe Bağlı atama sonuçlarının gün içerisinde açıklanması bekleniyor. İlk dönem aile birliği mazeret tayini sonuçlarının ise 17 Ocak 2025 tarihinde açıklanması planlanıyor. İsteğe bağlı personel tayini sonuçları 20 Haziran 2025 tarihinde, ikinci dönem aile birliği mazeret tayini sonuçları ise 29 Ağustos 2025 tarihinde duyurulacak. Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerindeki güncellemeler nedeniyle başvuru tarihleri de yenilendi.

BAŞVURU TARİHLERİ

Yeni düzenlemeye göre kurum müdürleri ve denetimli serbestlik müdürleri, başvurularını 10-21 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirirken, diğer bakanlık ve komisyon atamalı personel için başvuru tarihi 2-11 Nisan 2025 olarak belirlendi. Yapılan açıklamada, sistem üzerinden yapılmayan başvuruların dikkate alınmayacağı vurgulandı. Tüm detaylar hakkında Adalet Bakanlığı’ndan bilgi almak mümkün.