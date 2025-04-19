Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ayşe Barım’ı Açıkladı

SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ayşe Barım’ın sağlık durumu hakkında sosyal medya ve basında dolaşan iddialara yanıt verdi. Açıklamada, Barım’ın rahatsızlık belirtisi gösterdikten sonra hastaneye sevk edilmesi teklif edildiği, fakat Barım’ın bu teklifi yazılı olarak reddettiği bildirildi.

İDDİALARIN YALAN OLDUĞU BELİRTİLDİ

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Emine Ayşe Barım ile ilgili yapılan açıklamada, “Barım, 19 Mart 2025 tarihinde yaptığı görüşmeden sonra kendini iyi hissetmediğini ve odasında dinlenmek istediğini ifade etti. Yapılan sağlık kontrollerinde tansiyon değerlerinde herhangi bir olumsuz durum gözlemlenmedi. Ancak tedbiren hastaneye sevk edilmek istendi. Barım, yazılı beyanla bu teklifi kabul etmediği için sevk işlemi gerçekleşmedi. Daha sonra yapılan ölçümlerde de sağlık durumunda bir olumsuzluk tespit edilmedi” denildi.

KONTROLLER DÜZENLİ OLARAK YAPILIYOR

Açıklamada, tutuklunun sağlık durumunun ilk muayeneden itibaren ceza infaz kurumunun revirinde ve hastanelerinin ilgili polikliniklerinde düzenli olarak takip edildiği ve gerekli tedavilerin zahmetsizce gerçekleştirildiği aktarıldı. “Kurum hekimi değerlendirmeleri doğrultusunda hastaneye sevkler planlı biçimde yapılmaktadır. Barım’ın ‘hastaneye kaldırıldığı’ ve ‘tedavisinin yapılmadığı’ şeklindeki iddialar kesinlikle asılsızdır” ifadesine yer verildi.

TAKİP ALTINDA OLMASI VURGULANDI

Açıklamada, “Tutuklunun sağlık durumu, ilgili birimler tarafından dikkatle izlenmekte ve gerekli müdahaleler zamanında yapılmaktadır” ifadesi kullanılarak, sağlık durumu üzerindeki gözlemlerin sürekli olarak sürdüğü belirtildi.