Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ayşe Barım’ın Sağlık Durumunu Açıkladı

AYŞE BARIM’IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan Ayşe Barım’ın sağlık durumuna ilişkin çıkan iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Barım’ın rahatsızlanmasının ardından hastaneye sevk edilmesi önerilmiş, fakat Barım bu teklifi yazılı beyan ile kabul etmemiş.

GÖRÜŞME SONRASI HASTA HİSSETTİ

General Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olan Emine Ayşe Barım’ın sağlık durumu hakkında basında yer edinmiş iddialara yanıt verildi. Açıklamada, “Adı geçen, 19 Mart 2025 tarihinde akşam saatlerinde yaptığı görüşmenin ardından kendisini iyi hissetmediğini ve odasında dinlenmek istediğini belirtmiş; yapılan kontrollerde ve ölçülen tansiyon değerlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesine rağmen tedbiren hastaneye sevk edilmek istenmiş, ancak kendisinin yazılı beyanla bu teklifi kabul etmemesi üzerine sevk işlemi gerçekleştirilememiştir” denildi.

SAĞLIK DURUMU DÜZENLİ OLARAK TAKİP EDİLİYOR

Açıklamada, Barım’ın sağlık durumunun ilk muayenesinden itibaren Ceza İnfaz Kurumu revirinde ve hastanelerin ilgili polikliniklerinde düzenli bir şekilde takip edildiği vurgulandı. “Kurum hekimi değerlendirmeleri doğrultusunda yapılan hastane sevkleri planlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunda yer alan, tutuklu Emine Ayşe Barım’ın ‘hastaneye kaldırıldığı’ ve ‘tedavisinin yapılmadığı’ yönündeki asılsız ve art niyetli haberler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, Barım’ın sağlık durumu ile ilgili tüm birimlerin sürekli olarak izleme yaptığı ve gerekli müdahalelerin anında gerçekleştirildiği ifade edildi.