“Ceza Veya Cezasızlık Korkusu Var.”

DERVİŞOĞLU’NDAN ÖZEL’E DESTEK

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in maruz kaldığı saldırıya ilişkin bir değerlendirme yaptı. Dervişoğlu, “Siyasi partilerin genel başkanlarına, milletvekillerine, siyasi şahsiyetlere yapılan saldırıların tamamı aslında bir hak gaspına yöneliktir.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Dervişoğlu’nun İYİ Parti Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Elif Babaoğlu’nun dedesi Raif Babaoğlu’nun cenazesinde gerçekleşti. Dervişoğlu, cenaze töreninin ardından Özgür Özel’i telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

SALDIRILAR CEZASIZ KALMAMALI

Yaşanan saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade eden Dervişoğlu, Türkiye’deki durumu değerlendirerek, bazı kesimlerin kendilerini suç işleme imtiyazına sahip hissettiğini söyledi. “Asıl tehlike budur.” diyen Dervişoğlu, muhalefete yönelik ithamların her zaman soruşturulduğunu, ancak muhalefet aleyhindeki saldırıların genellikle dikkate alınmadığını belirtti. Bu durumun, suç işleme eğiliminde olanların cezasız kalma intibasını güçlendirdiğini vurguladı.

Dervişoğlu, geçmişte CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener’in de saldırıya uğradığını hatırlatarak, bu olayların çoğunun cezasız kaldığını söyledi. “Bunların hepsi cezasız kaldı ya da beklenen cezalar verilmedi.” ifadeleriyle devam eden Dervişoğlu, bu tür saldırıların siyasete müdahale olarak değerlendirildiğini ifade etti. Dervişoğlu, “Anayasa’nın verdiği bir hakkı kısıtlamaya ya da engellemeye çalışıyorsanız burada başka bir suç oluşur.” diyerek bu saldırıların Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik olduğunu dile getirdi.