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Cezaevi Aracı Kaza Yaptı, 14 Yaralı

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KAZA BOLVADİN İLÇESİNDE YAŞANDI

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen cezaevi ring aracı, Bolvadin-Çobanlar kara yolunda şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada, araçta bulunan 8’i hükümlü toplam 14 kişi yaralandı.

YARALILAR İÇİN HIZLI MÜDAHALE

Kaza sonrası ihbar üzerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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