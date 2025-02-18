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Cezaevi Aracı Kazasında 14 Kişi Yaralandı

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KAZA BİLGİLERİ

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir kaza yaşandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen cezaevi ring aracı, Bolvadin-Çobanlar kara yolunda şarampole devrildi. Kazanın ardından yapılan ilk tespitlere göre, araçta bulunan 8’i hükümlü toplam 14 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Kaza ihbarı sonrası olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Afyonkarahisar’daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumu hakkında henüz ek bilgi verilmedi.

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