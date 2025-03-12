Cezaevi Firarisi 5 Yıl Sonra Yakalandı

CEZAİ HÜKMÜ BULUNAN FIRARİ YAKALANDI

Karabük’te, “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ile hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçları nedeniyle 8 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi F.Y., polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, F.Y.’yi yakalamak için kent merkezinde kapsamlı bir çalışma yaptı.

GİZLENME STRATEJİSİ VE YAKALANMA ANALİZİ

Beş yıl boyunca gerçek ismi yerine takma isim kullanan F.Y.’nin eşi, yakın zamanda kentte bir adrese ikamet kaydını yaptırmıştı. Ekipler, bu bilgiyi değerlendirerek çalışmalarını genişletti. Yapılan araştırmalar sonucunda, F.Y.’nin başka bir isimle tanındığı ve bir işyerinde çalıştığı belirlendi. İşyeri fiziki takibe alındıktan sonra düzenlenen operasyonla F.Y. yakalandı.

YARGI SÜRECİ BAŞLADI

Gözaltına alınan F.Y., gerekli işlemlerin ardından çıkarıldığı savcılıkta sorgulandı ve sonrasında Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. Bu olay, kaçak firarilerin yakalanması konusunda yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini göstermektedir.