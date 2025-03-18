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Cezaevi Firarisi Gürcistan Sınırında Yakalandı

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KİŞİ YURT DIŞINA KAÇMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan izinli olarak ayrılan ve 25 farklı suç kaydı bulunan M.C.K. (44), yurt dışına gitmek amacıyla Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Çamurlu köyüne geldi. Şüpheli, yüksek kesimli dağlık alandan Gürcistan’a geçmeyi planlıyordu. Ancak, karla kaplı dağda kaybolduğunu fark edince panik yaparak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi.

YARDIM ÇAĞRISI ÜZERİNE ARAMA BAŞLATILDI

Acil yardım çağrısının ardından, Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Jandarma Coğrafi Analiz Sistemi (JCAS) kullanılarak şüphelinin konumu belirlendi. Bu tespit sonrasında ekipler, 3 saat süren zorlu bir yaya arama gerçekleştirdi. Dağlık alanda yapılan aramalar sonucunda, M.C.K. askeri yasak bölgeden bulundu ve ekipler tarafından yakalandı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI VE TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilen M.C.K., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak Artvin Cezaevi’ne gönderildi. Yurt dışına kaçma planlarının son bulmasıyla birlikte adalet önünde hesap vermiş oldu.

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Firari, Gürcistan’a Kaçarken Dağda Kayboldu

İzinli çıktığı cezaevinden firar eden 25 suç kaydı bulunan M.C.K., Artvin'de dağda kayboldu. Jandarma düzenlediği operasyonla şüpheliyi kurtardı.
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