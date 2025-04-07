Cezaevi Firarisi JASAT Tarafından Yakalandı

20 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞ FIRARİ YAKALANDI

Batman’da, Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan kaçan ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari, Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yakalandı. Elde edilen bilgilere göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, “hırsızlık” suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan M.Ş. isimli şahsın yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

YAKALAMA OPERASYONU BAŞARILI OLDU

Yapılan titiz araştırmalar sonucunda, M.Ş. 5 Nisan 2025 tarihinde Batman il merkezinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan firari, gerekli işlemlerinin ardından tekrar Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.