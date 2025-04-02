Cezaevi Personeli Eksikliği ve Erken Tahliyeler

CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRÜNDEN GÖREV YERİNE NOT

Ceza İnfaz ve Topluluk Denetim Kurumu Müdürü Daniel Martuscello, New York’taki 2 binden fazla cezaevi çalışanının 10 Mart’ta işine son verilmesinin ardından, cezaevi yöneticilerine bir bilgi notu gönderdi. Martuscello, cezaevi yöneticilerine, hafif suçlardan ceza almış ve cezası 15 ile 110 gün arasında kalan mahkumların tahliyesi için çalışmalara başlamalarını istedi.

PERSONEL YETERSİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Eyaletteki “cezaevi personeli yetersizliğine” dikkat çeken Martuscello, cezaevindeki dengeyi sağlamak amacıyla bazı mahkumların erken tahliye edileceğini açıkladı. Ancak Martuscello, erken tahliye edilecek mahkumlar arasında cinsel suçlardan, şiddet içeren suçlardan ve cinayet, terör, kundaklama gibi ciddi nitelikli suçlardan yargılananların yer almayacağını belirtti.

GREVE YANIT GECİKMEDİ

New York genelinde 17 Şubat’ta cezaevi personeli, yeterli çalışanın bulunmaması ve zorunlu fazla mesai gibi zor koşulları protesto etmek amacıyla bir grev başlattı. New York Valisi Kathy Hochul, “sendika izni olmadan” gerçekleşen grevin cezaevindeki operasyonları aksatması nedeniyle Ulusal Muhafızları cezaevlerinde görevlendirdi. Grevi sona erdirmek için iki kez yapılan anlaşma denemeleri ise başarısız oldu. Martuscello, 10 Mart’ta, 22 gün süren grevin, grevdeki çalışanların bağlı olduğu sendika ile yapılan bir anlaşmayla sona erdiğini fakat beklenen tarihten önce işe dönmeyen 2 binden fazla çalışanın işten çıkarıldığını duyurdu.