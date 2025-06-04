Cezaevinde hayatını sürdüremeyenler, konutta ceza

AĞIR HASTALIK VE ENGELLİLİK DURUMU

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar dışında, ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı değerlendirilenler, cezalarını konutlarında çekebilecek. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun kapsamında; açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde bulunan, koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin, denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için ceza infaz kurumunda geçirmeleri gereken sürenin en az onda birini cezaevinde geçirmiş olmaları gerekecek. Ayrıca, ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülere koşullu salıverilme imkanı sağlanacak.

KOSULLU SALIVERILME VE CEZA SÜRELERİ

Süreli hapis cezaları açısından koşullu salıverilme oranı dörtte üç olarak uygulanacak. İkinci defa tekerrür hükümlerinde, tekerrür halinde işlenen suçlardan dolayı mahkum olanlar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 39 yılı, müebbet hapis cezasının 33 yılı, birden fazla süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla 32 yılı, süreli hapis cezasının üçte ikisinin infaz kurumunda iyi halli olarak çekilmesi durumunda koşullu salıverilmeden yararlanacaklar. Özel infaz düzenlemelerinin kapsamı genişletilerek, 80 yaşını bitirmiş hükümlüler için konutta infaz düzenlemesine gidiliyor.

İnfaz hakimi, hükümlünün talebi üzerine kasten işlenen suçlarda toplam 3 yıl ve taksirle işlenen suçlarda ise toplam 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasının hafta sonları ceza infaz kurumlarında çekilmesine karar verebilecek. Ceza infaz usulü, hükümlünün iş yaşamı ve ailevi durumu ile ceza infaz kurumlarının işleyişine göre de uygulanabilecek. Ayrıca, kadın, çocuk ya da 65 yaşını doldurmuş kişilerin ve 70, 75 ya da 80 yaşını tamamlamış hükümlülerin süreli hapis cezasının konutlarında infazına, infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar dışında, hapis cezasına mahkum olanların ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenlerin durumu, ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız başına sürdüremeyeceği tespit edilirse, cezasının konutunda çekilmesine karar verilebilecek. Mahkûmun durumu Cumhuriyet Başsavcılığınca yıllık incelemelere tabi tutulacak. Ayrıca, cezası 10 yıldan fazla olan hükümlülerin elektronik cihazlar ile takibi zorunlu olacak; bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda cezanın konutunda çekilmesine dair karar kaldırılacak.

Doğuma dair olan durumlar göz önüne alınarak, toplam 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan kadınların cezasının konutunda çekilmesine, infaz hakimi tarafından karar verilebilecek. Uygulamaların belirli yükümlülüklere tabi olduğu ve yerine getirilmemesi halinde özel infaz usullerinden faydalanamayacakları belirtiliyor.

Hakimler ve Savcılar Kuruluna yönelik olarak Kanunla, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı çerçevesinde Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da düzenlemelere gidiliyor. İş sözleşmelerinde yapılacak hukuki tercihlerle ilgili detaylar ve yüksek mahkeme üyeliğinden seçilenlerin durumları düzenleniyor. Son olarak, Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen bu değişiklikler, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Kurban Bayramı sebebiyle yapılan oylamanın ardından toplantıyı kapatmıştır.