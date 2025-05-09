Cezaevinde Sağlık Sorunu Olan Öğrenciler Var

CEZAEVİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK SORUNLARI

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, cezaevlerindeki öğrencilerin arasında ciddi sağlık sorunları bulunanlar bulunduğunu vurguladı. Bu öğrencilerden kalp hastası Esila Ayık için TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun CHP’li üyeleri olarak başvuruda bulunduklarını, ancak bu durumun umursanmadığını ifade etti. “İnsan hayatının hiç önemi yokmuşçasına bir duyarsızlıkla karşı karşıyayız” diyen Nalbantoğlu, adında Adalet geçen partinin bu duyguyu tamamen kaybettiğini, dolayısıyla vicdanlarının da olmadığını belirtti.

HÜKÜMETE TEPKİ

Nalbantoğlu, 47 gündür cezaevinde bulunan öğrencilerle ilgili hükümete seslenerek, “Adalet duygunuzun olmadığını biliyorduk, meğerse sizde hiç vicdan da yokmuş” dedi. Ayrıca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi çeşitli illerde 40’tan fazla öğrencinin tutuklu olduğunu hatırlatarak, gençlerin devam eden davalarının yanı sıra her seferinde farklı iddianameyle suçlanmalarının insan haklarına aykırı olduğunu kaydetti.

PROTESTOLAR VE SORUNLAR

Nalbantoğlu, “İnsanları sokaklara ve meydanlara döken AKP’dir” diyerek, gençlerin neden sokağa çıktığını belirtti. “Hiç kimsenin durup dururken işini, gücünü, eğitimini, öğrenimini bırakarak sokağa çıkmayacağına” dikkat çekti. AKP’nin yıllardır süren haksız yönetiminin insanların sabrını taşırdığını, 19 Mart darbesinin ise bu durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti. Ayrıca, yapılan gösterilerde yasadışı bir eylem yapılmadığını ve buna rağmen bir cadı avı başlatıldığını dile getirdi.

ANAYASAL SUÇ VE DAYANIŞMA

Rıfat Nalbantoğlu, 40’tan fazla öğrencinin cezaevinde özgürlüklerini beklediğini, ancak bunlara yeni iddianameler eklenerek durumun uzatılmaya çalışıldığını belirtti. Anayasa’ya göre gözaltı ve tutuklamaların suç teşkil ettiğini vurguladı. Öğrencilerin değil, onları tutuklayanların anayasal suç işlediğini dile getiren Nalbantoğlu, “İçerde bulunan her gencimiz ve her öğrencimiz serbest kalana kadar onların yanında olacağız, onlarla dayanışma içinde bulunacağız” ifadelerini kullandı.