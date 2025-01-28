More
Gündem

Cezaevinde Yüksel Güran’dan İlginç Okuma Talebi

cezaevinde-yuksel-guran-dan-ilginc-okuma-talebi

DİYARBAKIR’DA KAYBOLAN NARİN GÜRAN’IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Diyarbakır’ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, 19 gün sonra bir çuval içinde dere yatağında bulundu. Türkiye genelinde yankı uyandıran bu cinayet davasında, geçtiğimiz günlerde yapılan duruşmada anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Üç sanık, cezaevine gönderilirken, tüm suçlamaları reddeden anne Yüksel Güran’ın mahkeme sürecindeki talepleri dikkat çekti.

YAZMAK İÇİN TALEPTE BULUNDU

Yüksel Güran’ın tutuksuz yargılanma talebine mahkeme olumsuz yanıt verdi. Aslında Yüksel Güran’ın cezaevi yönetimine okuma-yazma öğrenmek amacıyla başvurduğu öğrenildi. Ayrıca, anne Güran’ın rüyalarında Narin’i görmek için günlerini uyuyarak geçirdiği ifade edildi.

Narin Güran davasında gerekçeli karar açıklandı. Türkiye genelinde uzun süre gündemde kalan davada, 4 sanığa verilen cezaların detayları 950 sayfalık karar metninde yer aldı. 28 Aralık’ta 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen yargılama sonucunda, Yüksel, Enes ve Salim Güran, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar’a ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

ÖNEMLİ

Gündem

İzmir Körfezi’nde Kirlilik Soruşturması Başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlenme ve balık ölümleri nedeniyle sorumlular hakkında soruşturma açtı.
Gündem

Kartalkaya’daki Vicdansız Söylemlere Tutuklama Kararı

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler hakkında ahlaka aykırı yorumda bulunan üç kişi tutuklandı. Söz konusu kişiler sosyal medyada gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.