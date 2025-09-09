Haberler

Cezaevindeki Görüşme Sosyal Medyada Yayılmakta

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILIYOR

Cezaevinde bulunan bir kişi ile eşinin gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıyor. Genç kadının cep telefonu ile kaydettiği bu konuşmada, “Beni özledin mi?” diye soruluyor. Bunun üzerine tutuklu olan eş, “Kokun burnumda tütüyor. Saçını alamadım senin, ona yanıyorum” diyerek karşılık veriyor.

SAMİMİ DİYALOG GÜNDEMDE

Eşler arasındaki bu içten diyalog, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde paylaşılıyor ve kısa zamanda gündemin ilgi çeken konularından biri haline geliyor. Bu durum, takipçiler arasında büyük etkileşim yaratıyor.

ÖNEMLİ

Ağrı’nın Canlı Hayvan Borsası Açılacak

Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle geçici kapatılan Canlı Hayvan Borsası, aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 Eylül 2025'te tekrar açılacak.
Antalya’da Trafik Kazasında Hayat Kaybı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından sürücü yaralanırken, soruşturma sürüyor.

