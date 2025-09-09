Cezaevindeki Görüşme Sosyal Medyada Yayılmakta

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILIYOR

Cezaevinde bulunan bir kişi ile eşinin gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıyor. Genç kadının cep telefonu ile kaydettiği bu konuşmada, “Beni özledin mi?” diye soruluyor. Bunun üzerine tutuklu olan eş, “Kokun burnumda tütüyor. Saçını alamadım senin, ona yanıyorum” diyerek karşılık veriyor.

SAMİMİ DİYALOG GÜNDEMDE

Eşler arasındaki bu içten diyalog, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde paylaşılıyor ve kısa zamanda gündemin ilgi çeken konularından biri haline geliyor. Bu durum, takipçiler arasında büyük etkileşim yaratıyor.