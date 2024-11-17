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Cezaevinden Tahliye Olan Kişiye Silahlı Kutlama

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TAHLİYE SONRASI GÖRKEMLİ KUTLAMA

Cezaevinden çıkan bir kişi, Yüreğir ilçesinde bulunan 19 Mayıs Mahallesi’ndeki evine döndüğünde, arkadaş ve akrabaları sokakta büyük bir kutlama yaptı. Çok sayıda kişi, ses sistemi kurarak müzik eşliğinde karşılama etkinliği düzenledi. Meşalelerin yakıldığı ve tabanca ile tüfeklerin ateşlendiği bu kutlamalar, mahallede dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER İHBAR NEDENİ OLDU

Mahalle sakinleri, bu anları cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paylaşılan görüntüleri ihbar kabul ederek, kutlamaya katılan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalar başlattı.

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