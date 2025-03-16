Cezaevlerinde Eğitim ve Rehabilitasyon Çalışmaları Sürüyor

EĞİTİM İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz sistemi içerisinde tutuklu ve hükümlülere yönelik eğitim iyileştirme çalışmaları sürdüğünü aktardı. Bakan Tunç, “Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar kapsamında 75 bin 194 hükümlü ve tutuklu eğitim hayatına devam ediyor. Aralarında okuma yazmayı yeni öğrenen de var, yüksek lisans ve doktora programlarına katılanlar da var” diye belirtti. 2024 yılı itibarıyla 4 bin 284 tutuklu ve hükümlünün ceza infaz kurumlarında gerekli kurslara katılarak okuma yazma öğrendiğini vurgulayan Tunç, aynı süreçte 6 farklı branşta düzenlenen kurslardan 108 bin 837 kişinin eğitim aldığını kaydetti. Bakan Tunç, rehabilitasyona büyük önem verdiklerinin altını çizerek, “Sadece hükümlünün kararlaştırılan cezasının süresinin doldurulması değil, o süreyi doldururken topluma kazandırmak, onları eğitmek, meslek sahibi olmalarını sağlamak, ceza infaz sistemimizin bir parçası” ifadelerini kullandı.

EĞİTİME BAŞLAYAN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR

Ceza infaz kurumlarında 75 bin 194 tutuklu ve hükümlünün eğitim hayatına aktif olarak katıldığını ifade eden Bakan Tunç, “Bu öğrencilerden 575’i eğitimine devam ederken, işledikleri bir suç nedeniyle cezaevine girmişken 74 bin 619 hükümlü ve tutuklu ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün planlamaları ile cezaevlerinde eğitim hayatına dönerek yeniden öğrenci oldu” sözlerini kullandı. Şu anda cezaevlerindeki 52 bin 69 kişi açık öğretim lisesine, 10 bin 145 kişi de açık öğretim ortaokuluna devam ediyor. Ayrıca, 6 bin 430 hükümlü ve tutuklu, açık öğretim lisans ve ön lisans programı üzerinde eğitim alırken, 1935’i de örgün eğitimle üniversite öğrenimleri için ders görüyor. Cezaevlerinden doktora programına katılan 106 ve yüksek lisans programına katılan 34 kişi olduğu bilgisi verildi.

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 2019 yılında imzalanan iş birliği protokolü ile ceza infaz kurumlarında manevi rehberlik çalışmaları yürütüldüğünü belirtti. Bu çalışmalar çerçevesinde faaliyet gösteren manevi rehberlik birimlerinde toplam 896 Diyanet İşleri Başkanlığı personeli görev almakta. Tunç, manevi rehberlik çalışmaları ile 2018 yılından bu yana cezaevlerinde hafızlık eğitimin başarıyla tamamlayıp belge alan hükümlü ve tutuklu sayısının 113 olduğunu açıkladı.

KURS İMKANLARI VE KURSİYERLER

Adalet Bakanlığı, hükümlülerin ilgi ve yeteneklerine göre Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli resmi kurumlarla iş birliği yaparak cezaevlerinde iş-meslek ve sosyal-kültürel kurslar düzenliyor. 2024 yılı içinde toplamda 13 bin 525 kurs açıldığı ve bu kurslara 179 bin 873 tutuklu ve hükümlünün katıldığı bilgisini veren Tunç, açılan kurslardan 108 bin 837’sinin başarılı olduğunu ifade etti.