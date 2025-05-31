Cezaevlerinde Tutuklu Oranı Yüzde 15

CEZAEVLERİNDE BULUNAN TUTUKLU SAYISI

Cezaevlerinde mevcut olan hükümlü ve tutuklu sayılarıyla ilgili bilgi veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Cezaevlerinde 415 bin 732 tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Bunlardan hükümlü sayısı 358 bin 582 olup kalan 57 bin 150’si tutukludur. Buna göre tutuklu oranı yüzde 15’tir” dedi.

YARGI YETKİSİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Yıldız, Anayasa’nın 138. maddesine atıfta bulunarak, “Hiçbir organ, makam, mercii veya kişi yargı yetkisini kullananlara hakimlere, savcılara emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, “Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz hatta herhangi bir beyanda bulunulamaz. Bu hüküm anayasadaki hükümdür” şeklinde devam etti.

SORUŞTURMA SÜREÇLERİNE SAYGI

İstanbul merkezli bir belediye soruşturması hakkında konuşan Yıldız, “Henüz bir soruşturma evresinde olan bu konuda CMK 157. maddeyi görmezden gelerek, herkesin soruşturma hakkındaki gizliliğe uygun davranması ve soruşturma süreçlerine saygı duyması gerekir” ifadelerini kullandı. Yıldız, “Soruşturmalar adli merciler tarafından stratejik şekilde yürütülmekte. Gereği tarafsız ve bağımsız yargı mercileri tarafından elbette değerlendirilecek ve bir hüküm kurulacaktır” dedi.

Gizem BAŞER/ ANKARA