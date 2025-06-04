Cezaevlerinden Tahliyeler Başladı

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

“Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişmeyle birlikte cezaevlerinden tahliyeler başlamış durumda. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde tahliyelerin başlaması, mahkum yakınlarını cezaevi önünde bir araya getirdi.

TAHLİYE OLAN MAHKUMLAR BAYRAM SEVİNCİ YAŞIYOR

Oğlunun cezasının sona ermesine 3 ay kala tahliye olması fırsatında bulunan Şener Dinler, bayramı birlikte geçirecek olmanın mutluluğunu paylaşıyor. Ayrıca, cezasının bitmesine 75 gün kala yasadan yararlanarak tahliye olan Ümit Aytekin, “Tüm mahkum yakınlarının, mahkumların, eşlerinin, çocuklarının herkesin bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Buna vesile olan kişilerin de Allah yardımcısı olsun, onlardan da Allah razı olsun” diyerek duygularını ifade etti.