Cezalar Açıklandı, Beşiktaş’a Ciddi Cezalar Verildi

CEZALAR AÇIKLANDI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun yapılan toplantısının ardından açıklanan cezalar dikkat çekti. Beşiktaş ve başkanı Serdal Adalı, “Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları” sebebiyle ağır yaptırımlarla karşılaştı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’ya 54 gün hak mahrumiyeti ve 1.8 milyon TL para cezası verildi. Beşiktaş Kulübü ise aynı gerekçeyle 2 milyon TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, RAMS Başakşehir karşılaşmasında taraftarları tarafından gerçekleştirilen çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle bazı tribünlere bloke cezası uygulanırken, kulüp yine taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle 168 bin TL para cezası aldı.

PFDK’DAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

PFDK’dan yapılan açıklamanın detayları şöyle sıralandı; “Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 17.04.2025 tarihli toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir. 1- Futbol Disiplin Talimatının 62/5. maddesi gereği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanvekilliğine Av. Taha Çalık oybirliği ile seçildi. 2- REEDER SAMSUNSPOR Kulübü, 11.04.2025 tarihinde oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle belirli bloklardaki seyircilerin elektroniklik bilet kapsamındaki kartları bloke edilerek bir sonraki ev sahibi maçına girişleri engellendi. 3- GALATASARAY A.Ş., aynı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000 TL para cezası aldı. 4- GÖZTEPE A.Ş., başka bir karşılaşmada taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle yine benzer bir ceza aldı. 5- BEŞİKTAŞ A.Ş., taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları yüzünden belirli bloklardaki seyircilerin elektronik kartları bloke edildi ve saha olaylarından dolayı 168.000 TL ceza aldı.

DİĞER KÜLTÜRLER İÇİN CEZALAR

Aynı zamanda RAMS Başakşehir FK, taraftarlarının çirkin tezahüratları sebebiyle bloklardaki kartlarının bloke edilmesiyle cezalandırıldı. Beşiktaş, Divan Kurulu’nda yaptığı açıklamalar nedeniyle toplamda 2 milyon TL para cezası aldı ve başkan Serdal Adalı’ya 54 gün hak mahrumiyeti uygulandı. Ek olarak, BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü, stadyuma usulsüz seyirci alınması sebebiyle 630.000 TL cezası alırken, başka bir karşılaşmada taraftarlarından kaynaklı problem sebebiyle 168.000 TL ceza aldı.

SONUÇ BİLDİRİMİ

Tüm bu ceza süreçleri, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından belirlenen disiplin talimatları çerçevesinde gerçekleştirildi. Yapılan açıklamalar neticesinde toplamda birçok kulüp farklı nedenlerle cezalandırıldı ve bu durum, futbolun kurallarının uygulanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.