Cezalar Çocuk Eğitimevlerinde Uygulanacak

ÇOCUK HÜKÜMLÜLERİN CEZALARI BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLERLE UYGULANACAK

Kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar ile taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olan çocuk hükümlülerin cezaları, doğrudan çocuk eğitimevlerinde uygulanacak. TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılıyor. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçu, kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi durumunun nitelikli hal olarak düzenleniyor. Ayrıca, bu suçun seri muhakeme usulü kapsamı dışında tutulmasıyla ilgili düzenlemeler yapılıyor.

ÇOCUK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI TANIMI GÜNCELLENİYOR

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, “çocuk kapalı ceza infaz kurumları” tanımına çocuk tutukluların yanı sıra çocuk hükümlüler de dahil ediliyor. Çocuk hükümlülerin çocuk kapalı ceza infaz kurumundan çocuk eğitimevine ayrılıp ayrılmamasına, yapılan iyi hal değerlendirmesine göre karar verilecek. Ayrıca, olumsuz tutum ve davranışları değerlendirilen çocuk hükümlülerin yeniden değerlendirilmeleri 6 ayı geçmeyecek sürelerde yapılacak.

İNFaz HÜKÜMLERİ VE ÖZEL DÜZENLEMELER

Çocuk hükümlülerin firar etmesi veya başka suçlardan dolayı tutuklama kararı verilmesi durumunda, “idare ve gözlem kurulu” kararıyla çocuk kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilecekler. Çocuk eğitimevlerinde 15 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren suçlarda barındırılan çocuk tutuklular, idare ve gözlem kurulunun kararı ile korunacak. Ek olarak, 80 yaşını geçmiş hükümlüler için konutta infaz düzenlemeleri de yapılacak. Kasten işlenen suçlar için toplamda 3 yıl, taksirle işlenen suçlar için ise toplamda 5 yıl cezaya çarptırılan hükümlüler, evlerinde belirli saatlerde bulunabilecekler.

İNTERNET YAYINLARI VE YENİ DÜZENLEMELER

Teklif, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi” ile ilgili değişiklikleri de içeriyor. “İçeriğin yayından çıkarılması” tanımı güncelleniyor ve internet ortamından içerik çıkarılabiliyor. Ayrıca, kişilik haklarının ihlali durumunda, sulh ceza hakimliklerine başvurularak içeriklerin çıkarılması veya erişimin engellenmesi talep edilebiliyor. Sulh ceza hakimleri, ihlalin ilk bakışta anlaşıldığı durumlarda 24 saat içinde karar verebiliyor.

HUKUMLULARA YENİ REJİMLER GETİRİLİYOR

Ağır bir hastalık ya da engellilik durumu tespit edilen hükümlülerin evlerinde ceza çekmeleri sağlanacak. Toplam cezası 10 yıldan fazla olan hükümlülerin ise elektronik cihazlarla takibi zorunlu olacak. Özel infaz usullerinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, bu düzenlemelerden faydalanamayacak. Diğer değişiklikler arasında, koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanması gibi hususlar yer alıyor.

TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmeler toplamda yaklaşık 15,5 saat sürdü.