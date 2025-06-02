Cezalar Yağdı, Araçlar Men Edildi

CEZA UYGULAMALARI YÜKSELDİ

Bolu’da, son bir haftada toplam 2 bin 773 araç ve sürücüye 8 milyon 196 bin 811 lira idari para cezası kesildi. Bunun yanı sıra, 188 araç trafikten men edildi.

DENEYİMİ ARTIRAN DENETİMLER

26 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihleri arasında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, bin 556 uygulama noktasında toplam 35 bin 188 araç ve sürücü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde hız ihlali yaptığı tespit edilen bin 348 araç ve sürücüye ceza uygulandı.

TİPİK KURAL İHLALLERİ

Denetimlerde ayrıca, 228 aracın periyodik muayenesinin yapılmadığı, 151 sürücünün emniyet kemeri takmadığı ve 45 kişinin ise sürücü belgesi olmadan araç kullandığı belirlendi. Bununla birlikte, zorunlu mali sigortası bulunmayan 33 araç da trafikte tespit edildi. Toplu denetimler sonucunda kurallara uymayan 2 bin 773 araç ve sürücüye toplamda 8 milyon 196 bin 811 lira tutarında idari para cezası kesildi. Ayrıca, 188 araç trafikten men edilerek güvenlik önlemleri artırıldı.