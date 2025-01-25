Cezayı Duyunca Şaşırdı: “Şaka mısınız?”

ADANA’DA TRAFİK DENETİMİ

Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik lambası bulunmayan yaya geçitlerinde bekleyen ya da karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik bir uygulama başlattı. Trafiğin yoğun olduğu Bülent Angın Bulvarı’nda yer alan ekipler, yayalara yol vermeyen sürücüleri dronla tespit ediyor.

YOL VERME İHLALLERİ İÇİN CEZA HİMAYESİ

Bu uygulama çerçevesinde, 21 araç ihlallerin tespit edildiği noktadan sonra polis tarafından durduruldu. Sürücüler, cezalara itiraz ederek kurtulmaya çalıştı. Bazı sürücüler, yayaları görmediğini belirtirken, bazıları da yol verdiklerini ifade etti. Bu sürede zaman zaman gerilim yükseldi.

CEZALAR ŞAŞIRTTI

Ceza kesilen sürücülerden biri, ceza miktarını öğrenince şoke oldu ve “Siz şaka mısınız ağabey? Ben durdum orada, yaya da geçti” dedi. Ardından kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Meşhur mu oluyoruz hayırdır? El mi sallayalım?” sözlerini sarf etti. Başka bir sürücü ise, “Camideydim, namazdan çıkıp geldim ben. Teyzeye yol verdim, neden vermeyeyim? Boşuna duruyoruz demek ki. Bir daha yapmayayım o zaman?” şeklinde konuştu. Yaklaşık bir saat süren uygulamanın sonucunda, yayalara yol vermeyen 21 sürücüye toplamda 4 bin 512’şer lira idari para cezası kesildi.