Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Hakan Fidan’ı kabul etti. Türkiye, Filistin’e güçlü destek verecek. Cezayir’le ekonomik ilişkiler derinleşecek. Güvenli dostluk, Türkiye-Cezayir ilişkisini güçlendiriyor. Uluslararası konularda işbirliği artacak

HİZMETLERİMİZİ DERİNLEŞTİRECEĞİZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası basın açıklaması yaptı. Türkiye’nin, kardeş Filistin halkına destek olmayı sürdüreceğini belirten Fidan, “Türkiye, kardeş Filistin halkına en güçlü şekilde destek olmaya devam edecektir” ifadesini kullandı. Fidan, resmi ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını Tebbun’a ilettiğini söyledi.

İKİLİ İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR

Cezayir’in ekonomik gelişimine ve uluslararası meselelere dair sunduğu katkılara dikkat çeken Hakan Fidan, “Cezayir’in sahip olduğu kapasite ve imkanlarla bölgede istikrarın garantilerinden biri haline geldi” dedi. Cezayir’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki performansını memnuniyetle izlediklerinin altını çizen Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven üzerinde inşa edildiğini ifade etti.

ORTAK PROJELER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Fidan, ayrıca ekonomik ilişkileri geliştirme konularında diplomatik görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Cezayir’deki Türk firmalarının ekonomiye katkısına vurgu yaparak, toplam ticaret hacmini 10 milyar dolara yükseltme hedeflerinde olduklarını söyledi. Fidan, Cezayir’in enerji güvenliği alanındaki önemli ortaklarından biri olduğunu da vurguladı ve savunma sanayii işbirliğine devam edeceklerini belirtti.

ULUSLARARASI KONULARDA İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ

Fidan görüşmelerde, “Bugünkü görüşmelerimizde İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımı da ele aldık. Şu anki en önemli gündemimiz insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması ve ateşkesin tesisidir” açıklamasını yaptı. Diğer uluslararası konulara da değinen Fidan, Libya ve Sahel bölgesindeki krizlerle ilgili işbirliği ve diyalog geliştirme konularında çalışma yapacaklarını sözlerine ekledi. Ziyaretinin Türkiye-Cezayir ilişkilerine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.