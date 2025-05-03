Cezayir’de Arap Parlamentoları Toplantısı Başladı

ARENA KONUŞMALARI VE SORUMLULUK

Cezayir’de organize edilen 38’inci Arap Parlamentolar Arası Birliği Konferansı’nda, Gazze’de meydana gelen soykırım evrensel vicdana karşı bir meydan okuma ve ahlaki bir çöküş olarak değerlendirildi. “Bölgesel ve Uluslararası Değişimler Işığında Arap Parlamentolar Arası Birliğinin Rolü” teması altında gerçekleştirilen bu önemli konferans, Cezayir’de başladı.

ULUSLARARASI PLATFORMLAR VE GÜVENLİK

Arap Parlamentolar Arası Birliği’nin dönem başkanı olan Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Buğali, açılış konuşmasında dünyada meydana gelen hızlı değişimlerin Birliğin, ümmetin çıkarlarının korunduğu bir platform olarak önemini artırdığını vurguladı. Filistin meselesi ve özellikle Gazze’deki dramatik gelişmeler karşısında sorumluluk almamanın asla mümkün olmadığını ifade eden Buğali, İsrail’in savunmasız sivillere karşı sürdürdüğü korkunç ihlalleri ve yaşamın temel ihtiyaçlarına yönelik sıkı ablukayı kınadı.

AHLAKİ SORUMLULUK VE ADALETSİZLİK

Gazze’de yaşananların sadece insani bir kriz değil, aynı zamanda evrensel vicdana karşı bir meydan okuma ve uluslararası kurumların ahlaki çöküşü olduğunu dile getiren Buğali, uluslararası toplumun ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi için Arap ülkelerinin dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti. Filistin halkının dünya gözleri önünde yok edildiğini ve yaşanan muamelenin belirgin özelliğinin çifte standart olduğunu kaydeden Buğali, Filistin halkı ve haklı davası için adalet sağlanmadan bölgede güvenlik ve istikrarın asla sağlanamayacağını aktardı.

Arap Parlamentolar Arası Birliği Konferansı’nın 4 Mayıs’ta sona ermesi planlanıyor.