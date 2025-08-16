Haberler

Cezayir’de Otobüs Nehre Düştü, 18 Ölü

CEZAYİR’DE KÖPRÜDEN NEHRE DÜŞEN OTOBÜS

Cezayir’de bir yolcu otobüsünün köprüden savrulup nehre düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti ve 24 kişi yaralandı. Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, olay başkent Cezayir’de gerçekleşti. Açıklamada, “bir yolcu otobüsünün köprüden savrularak Oued El Harrach nehrine düştüğü” bilgisi verildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından yaralılara ilk yardım uygulandıktan sonra bölgedeki yerel hastaneye sevk edildikleri açıklandı. Hayatını kaybedenlerin ise aynı hastanenin morguna taşındığı belirtildi. Ulaştırma Bakanı Said Sayud, “kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını” duyurdu.

Kara Kuvvetleri Devir Teslim Töreni

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 2025 Yılı General/Amiral Atamaları çerçevesinde 2'nci ve 3'üncü Ordu komutanlıklarında devir teslim törenlerine katıldı.

