Cezayir Dışişleri Bakanı İle Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi. Cezayir’e yaptığı ziyarette temaslarına devam eden Bakan Fidan, bugün Cezayirli mevkidaşı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Ayrıca, Hakan Fidan, Cezayirli Bakan Ahmed Attaf ile birlikte Türkiye – Cezayir Ortak Planlama Grubu’nun (OPG) üçüncü toplantısına eş başkanlık yapacak.

RESMİ AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakan Fidan’ın ziyaret çerçevesinde, Türkiye’nin Oran Başkonsolosluğu’nun resmi açılışını da dün gerçekleştirdiği belirtildi. Bugün ayrıca, Bakan Fidan’ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edilmesi planlanıyor.

SON GÖRÜŞME JOHANNESBURG’TA OLDU

Hakan Fidan, Cezayirli mevkidaşı ile en son 21 Şubat 2025 tarihinde Johannesburg’ta düzenlenen G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya geldi. Ayrıca, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleşen 4. Antalya Diplomasi Forumu’na katılmıştı.