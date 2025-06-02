Cezayir Dışişleri, İngiltere’yi eleştirdi

CEZAYİR’DEN İNGİLTERE’YE TEPKİ

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin Fas’ın Batı Sahra için özerklik planını desteklemesi nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rabat’ta Faslı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Fas’ın 2007 yılında sunduğu özerklik önerisini “en inandırıcı ve uygulanabilir çözüm temeli” olarak nitelendiriyor. Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise bu planın 18 yıldır Batı Sahra halkına müzakere zemini olarak sunulmadığı ve BM temsilcileri tarafından da dikkate alınmadığı iddia ediliyor.

FAS’IN ÖZERKLİK ÖNERİSİNE ELEŞTİRİ

Açıklamada ayrıca Fas’ın özerklik önerisinin “gerçek bir çözümü engelleme ve uluslararası toplumu fiili duruma alıştırma” amacına hizmet ettiğine vurgu yapılıyor. Batı Sahra sorunu, eski İspanyol sömürgesi olan Batı Sahra’nın uzun süredir Fas, Cezayir ve ayrılıkçı Polisario Cephesi arasında çözülemeyen anlaşmazlık konuları arasında yer alıyor. Polisario Cephesi, 1976 yılında Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti’nin (SADR) bağımsızlığını ilan etti.

POLİSARİO’NUN REFERANDUM TALEBİ

Fas, 2007 yılında bu bölge için genişletilmiş özerklik önerisi sunarken, Cezayir destekli Polisario Cephesi bu toprakların statüsünün referandumla belirlenmesini talep ediyor. BM arabuluculuğunda 1991 yılında sağlanan ateşkese rağmen, Batı Sahra’nın nihai statüsüne ilişkin müzakerelerde herhangi bir ilerleme kaydedilemedi.