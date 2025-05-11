Cezayir, İki Fransız Görevin İadesini Açıkladı

Cezayir, “sahte diplomatik pasaportlarla” ülkeye giriş yapan iki Fransız istihbarat sorumlusunun sınır dışı edildiğini bildirdi. Cezayir devlet televizyonunda yayımlanan habere göre, Fransa İçişleri Bakanlığı’na bağlı İç Güvenlik Müdürlüğü’nde çalışan bu iki kişinin giriş sırasında “yasal prosedürlere uymadığı” tespit edildi. Ülkeye “sahte diplomatik pasaportlarla” girmeye çalıştığı belirlenen bu iki Fransız güvenlik personelinin Cezayir’den sınır dışı edildiği ifade edildi.

FRANSIZ İÇİŞLERİ BAKANI HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Haberde, “Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau’nun bir operasyonu” olarak nitelendirilen durumla ilgili Fransa’dan henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Önceki gelişmelerde, Cezayir daha önce 12 Fransız konsolosluk çalışanını sınır dışı etmişti. Aynı tarihlerde Fransa’da, konsolosluk çalışanı olan bir kişi dahil olmak üzere üç Cezayirli, “Amir DZ” olarak bilinen muhalif Amir Boukhors’un kaçırılmasıyla ilgili iddialarla bağlantılı olarak 11 Nisan’da gözaltına alınmış ve ciddi suç işledikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.

CEZAYİR, FRANSA’YA PROTESTO NOTASI VERDİ

Cezayir, Fransa’daki bir konsolosluk çalışanının tutuklanması nedeniyle 13 Nisan’da Fransa’nın Cezayir Büyükelçisi Romatet’i Dışişleri Bakanlığına çağırarak bir protesto notası verdi. Ertesi gün, yani 14 Nisan’da da 12 Fransız konsolosluk çalışanının 48 saat içinde Cezayir’i terk etmesi istendi.