Cezayir, Libya’da Diyalog Olmalı Dedi

Cezayir, Libya’nın başkenti Trablus’taki silahlı çatışmalar hakkında büyük bir endişe duyduğunu ifade ederek, “farklılıkların çözümünde diyaloğun tek seçenek olarak benimsenmesi” yönünde bir çağrı yaptı. Cezayir Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Libya’nın Trablus kentinde yeniden başlayan silahlı çatışmaların büyük bir endişe ve kaygıyla takip edildiği” belirtildi. Trablus’taki çatışmaların, Libya’da kardeşler arasında can kayıplarına ve ülkenin kaynaklarının israfına yol açtığı ifade edildi.

DIYALOG ÇAĞRISI

Açıklamada, “Cezayir, Libya’daki tüm kardeşleri, anlaşmazlıkları çözmenin tek yolu olarak diyaloga başvurma çağrısında bulunuyor.” denildi. Libya’daki taraflara ulusal sorumluluk ruhuna sahip olma çağrısının yapıldığı açıklamada, Libya halkının çıkarlarının her türlü küçük hesap ve değerlendirmelerden üstte tutulması gerektiği vurgulandı. Libya’da uzun zamandır beklenen çözüm için siyasi sürecin ilerlemesi amacıyla bölünme mantığından uzaklaşılarak birliğe ve iç uzlaşıya ihtiyaç olduğu kaydedildi.

TRABLUŞ’TA YAŞANAN OLAYLAR

Trablus’taki olaylar, Libya medyasında, İstikrarı Destekleme Birimi’nin lideri Abdulgani el-Kikli’nin öldürüldüğüne dair haberlerle gündeme geldi. Ardından, İstikrarı Destekleme Birimi milisleri ile Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında çıkan çatışma görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Libya İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara güvenlikleri için evde kalmaları çağrısında bulundu ve Trablus Üniversitesi de eğitime ara verdi. Kısa bir süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı güçlerinin Trablus’un Ebu Selim bölgesindeki askeri operasyonu başarıyla tamamladığı belirtildi.

GÜVENLİK DURUMU VE YARALILAR

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, ordunun ve polis teşkilatının mensuplarını Trablus’taki olaylarda devlet otoritesinin sağlanmasındaki başarılarından dolayı kutladı. Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani, hastaneye 1’i ağır olmak üzere 5 yaralı getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada, Trablus’ta güvenlik ve istikrarın sağlandığını belirterek kamu çalışanları ve tüm vatandaşlara normal hayatlarına geri dönmeleri çağrısında bulundu.