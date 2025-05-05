Cezayir Ve Umman Arasında Protokoller İmzalandı

Cezayir ile Umman Arasında Stratejik İşbirliği Protokolleri İmzalandı

Cezayir Ve Umman Arasındaki İşbirliği Gelişiyor

Cezayir ile Umman arasında stratejik işbirliğini güçlendirmek amacıyla birçok alanda protokoller imzalanmış durumda. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık’ın katılımıyla başkent Cezayir’de gerçekleştirilen imza töreninde, enerji, maden, tarım, sağlık, yükseköğrenim, adalet, çalışma ve bilimsel araştırma gibi alanlarda işbirliğini kapsayan protokoller kabul edilmiştir. Umman Sultanı, 52 yıl aradan sonra iki günlük resmi ziyaret kapsamında 3 Mayıs’ta Cezayir’e gelmiştir.

Umman’ın Tarihi Ziyareti

Umman’ın Cezayir’e gerçekleştirilen bu düzeydeki son ziyareti, Sultan Kabus bin Said’in 1973 yılında Bağlantısızlar Hareketi zirvesine katılmak üzere yaptığı ziyaretle gerçekleşmiştir. Ekim 2023’te Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’un da Maskat’a düzenlediği ziyaret, iki ülkenin ilişkilerinde 34 yıl sonra yapılan ilk üst düzey temas niteliğindedir. Cezayir ve Umman arasındaki diplomatik ilişkiler, iki ülke liderinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltme konusundaki kararlı tutumları sayesinde önemli bir ivme kazanmıştır.

Umman-Cezayir Ortak Yatırım Fonu Gündemde

Cumhurbaşkanı Tebbun, Ekim 2023’te yapılan Umman ziyaretinde, iki ülke arasında bir Umman-Cezayir Ortak Yatırım Fonu kurulması teklifini gündeme getirmiştir. Bu öneri her iki tarafça da olumlu karşılanmıştır. Cezayir ile Umman arasındaki işbirliği, bu protokollerle daha da derinleşmekte ve iki ülkenin stratejik ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflemektedir.