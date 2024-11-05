Cezayirli Boksör Imane Khelif Hakkında Rapor!

Cezayirli boksör Imane Khelif ile ilgili ortaya çıkan tıbbi raporlarla gündem yeniden sıcak. Paris 2024 Olimpiyatları’nda 66 kilo kadınlar boks kategorisinde altın madalya kazanan Khelif hakkında, fiziksel görünüşü ve hissedilen güç farkı nedeniyle tartışmalar başlamıştı. Bu durum özellikle, ABD eski başkanı Donald Trump’ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü ismi bu tartışmalara dahil etti.

OLİMPİYATTA TARTIŞMA YARATTI

Boksör Khelif’in, kadınlar kategorisinde yer almasına rağmen ilgili tartışmalar, Uluslararası Boks Birliği (IBA) ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) arasında gerilim yarattı. Her ne kadar Khelif, 2023 yılına kadar sorunsuz bir şekilde yarışmış olsa da 2023 Dünya Şampiyonası finalinde, vücudundaki yüksek testosteron seviyeleri sebebiyle IBA tarafından diskalifiye edilmişti.

TIBBİ RAPORLAR GÜNDEME GELDİ

Son günlerde, Khelif ile ilgili olarak yapılan “tıbbi olarak erkek” açıklamaları yeniden gündeme geldi. Fransız gazeteci Djaffar Ait Aoudia’nın eriştiği raporlar, Khelif’in “testisleri” olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, Khelif’in XY kromozomları taşıdığı ve genetik olarak erkeklerde bulunan bir cinsel gelişim bozukluğu olan 5-alfa redüktaz eksikliğinden etkilendiği raporda belirtiliyor. Raporsal belgelerin, Paris’teki Kremlin-Bicetre Hastanesi ile Cezayir’deki Mohamed Lamine Debaghine Hastanesi tarafından Haziran 2023’te hazırlandığı iddia ediliyor.

CEZAYİRLİ YETKİLİLERİN GİZLİLİĞİ

Olimpiyatlar öncesi hazırlanan bu raporun neden bu kadar süre boyunca gizli kaldığı ise ayrı bir tartışma konusu. Bu bağlamda, Cezayirli yetkililerin rapor sonuçlarını Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve dünya spor kamuoyundan gizlediği iddiaları gündeme geldi. Tüm bu gelişmeler, Khelif’in spor kariyeri ve cinsiyeti üzerindeki tartışmaları daha da derinleştirdi.