Cezayirli Personel Sınır Dışı Edilecek

CEZAYİRLİ PERSONEL SINIR DIŞI EDİLECEK

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, vizesi olmayan diplomatik pasaportu bulunan Cezayirli personelin sınır dışı edileceğini açıkladı. Barrot, Fransız BFMTV kanalına katılarak, Cezayir ile Fransa arasındaki diplomatik gerginliği ve Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin ifadelerde bulundu. Barrot, Cezayir’in 12 Mayıs’ta Fransız memurları sınır dışı etme kararını “haksız” bulduğunu dile getirdi. Cezayir’in bu adımına “sert ve orantılı” bir yanıt vereceklerini belirten Barrot, vizesi olmayan Cezayirli diplomatik personelin sınır dışı edilmesi sürecinin başlayacağını söyledi.

TÜRKİYE ZİYARETİ VE NATO TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı Barrot, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katılmak üzere yarın Türkiye’ye geleceğini belirtti. İstanbul’da yapılacak Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine değinen Barrot, “İstanbul’a gelmezse bu, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin’in savaş istediğinin bir kez daha teyidi olur.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Rusya’ya karşı yıkıcı yaptırımlar uygulanmasını istediğini ifade eden Barrot, Gazze Şeridi’ndeki durumun insanlık dramı olduğunu vurguladı.

GAZZE’DE İNSANİ FELAKET

Barrot, Gazze Şeridi’nde gördüğü trajik duruma dikkat ederek, bölgede yaşananların “benzeri görülmemiş bir insani felaket” olduğunu ifade etti. İsrail hükümetinin son 2,5 aydır bölgeye yönelik uyguladığı ablukanın, Filistinli çocukların ve ailelerin açlık ve susuzluk çekmesine neden olduğunu belirtti. Gazze’de yaşananların artık sona ermesi gerektiğini dile getirdi.

DİPLOMATİK KRİZİN SEBEPLERİ

Fransa’da, 1’i konsolosluk çalışanı olmak üzere 3 Cezayirli, “Amir DZ” olarak bilinen muhalif Amir Boukhors’un kaçırılmasıyla ilgili iddialarla bağlantılı olarak 11 Nisan’da gözaltına alınmış ve ciddi suçlar işledikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı. Cezayir, Fransa’daki konsolosluk çalışanının tutuklanmasının ardından 13 Nisan’da Fransa’nın Cezayir Büyükelçisi Stephane Romatet’i Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti. Ardından 14 Nisan’da, 12 Fransız konsolosluk çalışanının ülkeden ayrılmasını istemişti. Paris hükümeti ise 15 Nisan’da Cezayir’in tepkisi üzerine, 12 Cezayirli diplomatın sınır dışı edileceğini açıklayarak, Cezayir Büyükelçisini istişare için geri çağırmıştı. Son olarak Cezayir, Fransa’nın diplomatik ve konsolosluk misyonlarında görevli 15 kişinin “uygulanmakta olan prosedürlere aykırı şekilde atanmış” oldukları gerekçesiyle ülkeden derhal ayrılmalarını talep etti.