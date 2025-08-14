Cezeri Lab, TİKA tarafından açıldı

CEZERA LAB’IN KURULUMU

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde “Cezeri Lab” kuruyor. TİKA’dan gelen yazılı açıklamada, TİKA Başkanı Abdullah Eren’in, Cezeri Lab’in faaliyete geçtiğini Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda duyurduğu belirtildi. Laboratuvar, Anadolu’daki ilk Türk devletlerinden Artuklular döneminde yaşamış ve “Robotların Babası” olarak tanınan İsmail El-Cezeri’nin adını taşıyor.

EĞİTİM PROGRAMI VE KATILIMCILAR

Cezeri Lab’in etkili kullanımı için TİKA tarafından görevlendirilen Türk uzmanlar, 15 akademisyen ve 7 öğrenciden oluşan 22 kişilik bir gruba iki haftalık bir eğitim programı düzenledi. Bu program kapsamında katılımcılar, 3D tasarım ve baskı, robotik uygulamalar ve mekatronik projeler hakkında hem teorik bilgiler edindi hem de uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi.

Türkiye’den getirilen 3D yazıcı-tarayıcı, lazer kesim tezgahı, CNC Router, torna makinesi, bilgisayarlar, robotik eğitim setleri ve diğer mekanik ve elektronik ekipmanlarla donatılan Cezeri Lab, öğrencilere ve akademisyenlere modern bir inovasyon merkezi olarak hizmet veriyor. TİKA, bugüne kadar 17 Cezeri Lab projesi ile farklı coğrafyalarda gençlerin teknolojiye erişim ve tasarım imkanı bulmalarını sağlayarak üretim ve girişimciliğe önemli katkılar sunuyor.