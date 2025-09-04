CFTC Komiseri Kristin N. Johnson Uyardı

KRISTIN JOHNSON’IN UYARILARI

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Komiseri Kristin N. Johnson, görevden ayrılırken yaptığı konuşmada bireysel yatırımcılar için tahmin piyasalarının artan riskleri hakkında uyardı. Johnson, denetim eksiklikleri ve düzenleyici belirsizliklerin endişe verici bir seviyeye ulaştığını vurguladı. Kısa bir süre önce Brookings Enstitüsü’nde gerçekleştirdiği veda konuşmasında, bazı piyasa katılımcılarının net düzenleyici sınır olmadan bireysel yatırımcılara kaldıraçlı tahmin piyasası sözleşmeleri sunduğuna işaret etti. Johnson, “Bugün itibarıyla tahmin piyasası ortamında çok az korumamız ve çok az görünürlüğümüz var.” dedi. Ayrıca, komisyonun bu sözleşmelerle ilgili beklentilerini net bir şekilde ortaya koymasında acil bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

TÜREV PİYASALARINDAKİ EĞİLİMLER

2022 yılında CFTC’ye atanan Johnson, ayrıca kurumun siyasi etkinlik sözleşmeleri konusunda bir kural uygulamamasından derin hayal kırıklığı duyduğunu belirtti. Seçim ya da spor etkinliklerinin sonuçları üzerine bahis oynamayı sağlayan bu sözleşmelerin popülaritesi ve işlem hacminin hızla yükseldiğine dikkati çekti. Ayrıca, türev piyasalarında “lisans kiralama veya satın alma” eğilimini eleştirdi. Bazı firmaların geleneksel ürünler için izin aldıktan sonra tahmin piyasası sözleşmelerine yönelmeleri dikkat çekici. Johnson’ın açıklamaları, piyasa istikrarı ve tüketici korumasına yönelik daha geniş endişeleri ortaya koyuyor.

Johnson, FTX gibi kripto firmalarının çöküşü ile 2008 mali krizi arasında bir paralellik kurarak, yönetişim ve risk yönetimi başarısızlıklarının genellikle öngörülebilir kalıpları izlediğini belirtti. Kötü iç kontrollerin ve uyum sistemlerinin özellikle kripto ve tahmin piyasalarına yeni giren firmalar arasında yaygın olduğunu açıkladı. Johnson’ın bu uyarıları, CFTC’nin tahmin piyasası platformu Polymarket ile bağlantılı iki kuruluş olan QCX LLC ve QC Clearing LLC’ye yönelik bir “işlem yapılmamasına dair mektup” yayımladığı bir döneme denk geldi. Bu karar, kuruluşları gelecekteki uyumluluktan muaf tutmasa da Polymarket’in ABD’de acil bir düzenleyici ceza olmaksızın faaliyet göstermesine olanak sunuyor. Polymarket, temmuz ayında CFTC lisanslı bir borsa olan QCEX’i 112 milyon dolara satın almıştı.