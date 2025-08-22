CFTC, Kripto Para Politikalarını Gözden Geçirecek

CFTC, önemli bir adım attığını açıkladı. Vekil Başkan Caroline Pham’ın ifadesine göre, kurum artık Başkanın Çalışma Grubu raporundaki diğer tüm önerileri değerlendiriyor. CFTC’nin bu girişimi, Donald Trump döneminin kripto para politikalarının Federal düzeyde uygulanması için kapsamlı bir çabanın parçası olarak görülüyor. Pham, yönetimin dijital varlıkların Federal seviyede anında ticaretine öncelik verdiğini dile getiriyor.

VATANDAŞ GÖRÜŞLERİNİN ROLÜ

CFTC’nin kaldıraçlı, marjlı ya da finansmanlı perakende ticaretle ilgili meseleleri değerlendirirken, vatandaş görüşlerinin kritik rol oynayacağı ifade ediliyor. Girişimin bir sonraki aşamasının spot kripto ticaretinin ötesine geçmesi ve Başkanın Çalışma Grubu raporundaki diğer tavsiyeleri ele alması bekleniyor. Bu öneriler, kayıt, saklama, ticaret ve kayıt tutma süreçlerine yönelik ek kurumsal koordinasyon ve gözetimi içeriyor.

CFTC VE SEC İŞ BİRLİĞİ

Koordinasyon çabalarının önemli bir bölümünün CFTC ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki iş birliğine odaklanması dikkat çekiyor. SEC, geçen ay kendi “Project Crypto” girişimini başlatmıştı. Başkan Paul Atkins, bu girişimin “Amerika’nın finansal piyasalarının zincir üstüne geçmesini sağlamak için menkul kıymetler kurallarını ve düzenlemelerini modernize edeceğini” belirtmişti. Atkins, çok az sayıda kripto para biriminin menkul kıymet olduğunu ve yeniliği desteklemeyi amaçladığını açıklamıştı.