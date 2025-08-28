CFTC, Kripto Piyasalarda Teknoloji Kullanıyor

KRİPTO PARA GÖZETİMİNDE YENİ DÖNEM

CFTC, kripto para gözetiminde yeni bir aşama başlatarak Nasdaq’ın gelişmiş teknolojisini kullanmaya başladı. Bu stratejik adım, komisyonun kripto piyasalarındaki etkisini artırmayı hedefliyor. Geçici Başkan Caroline Pham, bu yeni teknolojinin piyasa manipülasyonlarını önlemede çok önemli bir rol üstleneceğini belirtiyor. CFTC’nin yeni gözetim sistemi, otomatik uyarılar ve piyasalar arasıanalitik özelliklerle donatılarak, özellikle yoğun işlem dönemlerinde hızlı bir şekilde ölçeklenme olanağı sunacak.

CRYPTO SPRINT GİRİŞİMİ VE GELECEK POLİTİKALARI

Komisyon, bu ayın başlarında Crypto Sprint girişimini başlatmış ve kripto vadeli işlem ticaretine odaklandığını açıklamıştı. Bu girişim, Başkan’ın Çalışma Grubunun kripto para piyasalarıyla ilgili önerilerini uygulamaya koymayı amaçlıyor. Nasdaq’ın altyapısı, geniş kapsamlı emir defteri verilerine erişim sağlayarak, gerçek zamanlı analiz ve karar alma süreçlerini destekleyerek çalışacak. Bu özellik, hem geleneksel hem de kripto varlık piyasalarında piyasa suistimallerini önlemekte ve tespit etmekte kritik bir öneme sahip.

KONGRE YASA DEĞİŞİKLİKLERİ VE CFTC’NİN ROLÜ

Eğer Kongre’nin her iki bölümündeki yasalar değerlendirme sürecinden geçerse, CFTC’nin kripto gözetimindeki yetkileri önemli ölçüde genişleyebilir. Özellikle Clarity Act sayesinde, komisyona blockchain tabanlı emtialar üzerinde özel bir yetki verilmesi gündeme gelebilir. Bu da CFTC’nin kripto alanındaki etkisini artıracak bir gelişme olarak görülüyor.