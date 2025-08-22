CFTC, Kripto Ticaretinde Yeni Adım Attı

KRİTİK ADIM VE AÇIKLAMA

CFTC, önemli bir gelişmeyi duyurdu. Vekil Başkan Caroline Pham, kurumun artık Başkanın Çalışma Grubu raporundaki diğer önerileri dikkate alacağını açıkladı. CFTC’nin bu adımı, Donald Trump yönetiminin kripto para politikalarını Federal düzeyde hayata geçirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Pham, yönetimin dijital varlıkların Federal seviyede anında ticaretini sağlama yolunda en üst önceliği belirlediğini vurguladı.

KAMU GÖRÜŞLERİ VE GELECEK AŞAMA

Vatandaşın görüşleri, CFTC’nin kaldıraçlı, marjlı veya finansmanlı perakende ticaretle ilgili konuları dikkatli bir şekilde ele almasında belirleyici rol oynayacak. Girişimin bir sonraki aşaması, spot kripto ticaretini aşarak Başkanın Çalışma Grubu raporunda yer alan diğer tavsiyeleri incelemesi bekleniyor. Bu öneriler arasında kayıt, saklama, ticaret ve kayıt tutma konularında ek kurumlar arası koordinasyon ve gözetim yer alıyor.

Koordinasyon çabalarının büyük bir kısmı, CFTC ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki iş birliğine odaklanıyor. SEC, geçen ay “Project Crypto” girişimini başlatarak, Başkan Paul Atkins, bu yatırıma ilişkin, “Amerika’nın finansal piyasalarının zincir üstüne geçmesini sağlamak için menkul kıymetler kurallarını ve düzenlemelerini modernize edecek” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Atkins bu hafta, “çok az kripto para biriminin menkul kıymet olduğunu” ve yeniliği destekleme hedefinde olduklarını dile getirdi.