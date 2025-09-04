CFTC, Polymarket’in ABD’ye Dönüşünü Sağladı

DÜZENLEYİCİ KURUMUN KRİTİK KARARI

Düzenleyici kurum CFTC’nin ‘Piyasa Gözetim Bölümü ve Takas ve Risk Bölümü’, önemli bir karar alarak Polymarket’in ABD’ye dönüş yolunu açtı. QCX ve QC Clearing tarafından yapılan talep üzerine, swap veri raporlama ve kayıt tutma düzenlemeleri ile ilgili hareketsizlik pozisyonu ilan edildi. Bu gelişme, 2024 başkanlık seçimlerinde öne çıkan kripto tabanlı tahmin platformunun uzun süredir beklenen Amerika’ya dönüşünü gerçekleştirdi.

POLYMARKET KURUCUSU AÇIKLAMA YAPTI

Polymarket kurucusu Shayne Coplan, düzenleyici onayı X platformunda duyurdu. Coplan, “Polymarket’e CFTC tarafından ABD’de faaliyete geçmek için yeşil ışık verildi” ifadelerini kullandı. CEO ayrıca, komisyon ve personelin etkileyici çalışmaları hakkında övgülerde bulundu.

Hareketsizlik mektubu, dar koşullarda geçerli olduğunu belirtirken, benzer durumlardaki diğer belirlenmiş sözleşme piyasaları ve türev takas organizasyonları için verilen hareketsizlik mektuplarıyla karşılaştırılabilir olduğunu açıkladı. Bu yazın başlarında federal soruşturmanın düşürülmesinin ardından Polymarket, Temmuz ayında türev borsası QCEX’in satın alınmasını gerçekleştirdi ve ABD’ye yeniden giriş planlarını duyurdu.

YATIRIM VE PARTNERLİKLER

Trump’ın oğlu, geçen ay Polymarket’e yatırım yaparak danışma kuruluna katıldı. Ayrıca, Haziran ayında Elon Musk’ın X platformunun, tahmin platformuyla sinerji oluşturduğu bilgisi verildi. Platform, komisyonların belirli swap ile ilgili kayıt tutma gerekliliklerine uymamaları ve swap veri depolarına raporlamamaları gerekçesiyle CFTC’nin yaptırım işlemi başlatmasını tavsiye etmeyeceği güvencesini sağladı.