Çgc Başkan Adayı, Projelerini Tanıttı

ÇGC BAŞKAN ADAYI KURTUL ÇAKIN’DAN PROJE TANITIMI

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) başkan adayı Kurtul Çakın, meslektaşlarıyla bir araya gelerek projeleri hakkında bilgi verdi. Gelecek yıl ocak ayında gerçekleştirilecek olan ÇGC seçimlerinde başkan adayı olan Çakın, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri’ndeki toplantısında yaptığı konuşmada, “1975 yılında kurulan ÇGC, Türkiye’de kamu yararına çalışan 5 gazeteciler cemiyetinden birisidir” dedi. Ocak ayında başkan seçilmesi durumunda kurumsallaşmaya önem vereceklerine vurgu yapan Çakın, ÇGC’ye yeniden saygınlık kazandırmak için çalışacaklarını ifade etti.

ÜYELERE DAVET VE HEYECAN

Üyeleri, ÇGC’yi yeniden ayağa kaldırmaya davet eden Çakın, “Yeni bir heyecan, yeni bir başlangıç için göreve hazırız. Çukurova Gazeteciler Cemiyetini eski parlak günlerine döndürmenin sözünü veriyoruz” şeklinde konuştu. Çakın, ÇGC’nin yönetimsel olarak heyecanını kaybettiğini belirterek, görev süresi ile ilgili düşüncelerini paylaştı. “Uzun süre aynı görevi yürütmek bıkkınlık yaratır, heyecan kaybolursa bu da sonuçları getirir” diyen Çakın, her genel kurul sonrası sürekli “son 3 yıl daha” sözü verilmesinin doğru olmadığını vurguladı. Ayrıca, “6 yılın sonunda bayrağı, bu işi daha heyecanlı yapacağına inandığımız bir isme bırakmalıyız” dedi.

GELEN NESİLLERE DESTEK

Çakın, arkasından gelen nesillerin de önünü açmanın önemine dikkat çekti ve “Cemiyetimize sahip çıkmak hepimizin görevidir” ifadesini kullandı. Kurtul Çakın, konuşmasının sona ermesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.