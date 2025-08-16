Chaim Weizmann, Ünlü Bir Biyokimyacıydı

CHAIM WEIZMANN VE BİYOKİMYA ALANINDAKİ KEŞİFLERİ

Rus İmparatorluğu doğumlu, İngiliz kökenli Chaim Weizmann (1874-1952) uluslararası alanda tanınmış bir biyokimyacıydı. Weizmann’ın keşifleri, 1910’lu yıllarda stratejik askeri kullanıma ulaşan asetonun büyük ölçekli üretimi için çok önemliydi. Bu kimyasal, Birinci Dünya Savaşı sırasında Birleşik Krallık tarafından yaygın bir şekilde kullanılan kordit adlı patlayıcının yapımında kullanılıyordu. Weizmann’ın siyasi kariyeri ise daha fazla dikkat çekiyordu.

SİYONİZM HAREKETİNİN ÖNCÜSÜ

19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan ve Filistin’de bir Yahudi devleti kurulmasını savunan Siyonizm’in öncülerinden biriydi. 1947 yılında, Holokost’un korkunç etkilerinin ardından, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, o zamanlar Britanya yönetimi altında olan Filistin’i, biri Yahudiler ve diğeri Araplar için olmak üzere iki devlete ayırma kararını onayladı. Filistin devleti, 140’tan fazla ülke tarafından tanınmasına rağmen hala kurulamadı. 1948 yılında İsrail bağımsızlığını ilan etti ve Weizmann, Siyonizme olan bağlılığı nedeniyle 1949’da yeni devletin cumhurbaşkanı olarak seçildi. Ancak bu görev, yürütme organı olmaksızın daha çok sembolik bir makamdı; çünkü İsrail, başbakanın hükümetin başı olduğu parlamenter bir cumhuriyettir. Weizmann, 1952 yılında 77 yaşında vefat etti.

ALBERT EINSTEIN’IN DAVETİ

İsrail’in yeni bir cumhurbaşkanına ihtiyacı vardı. Dışişleri Bakanlığı, bu pozisyonda başarılı olabilecek ve genç ülkeye göçü teşvik edecek önde gelen Yahudileri aday olarak öne sürdü. Başbakan David Ben-Gurion, bir bilim insanını bu görevi üstlenmesi için yeniden davet etmeye karar verdi. Ben-Gurion’un odaklandığı, o dönemin en ünlü bilim insanı Albert Einstein oldu. 1933 yılından bu yana Almanya’da yaşayan Einstein, Adolf Hitler dönemindeki zulümlere maruz kalıyordu. Abba Eban, Ben-Gurion adına Einstein’a bir mektup yazarak “İsrail fiziksel olarak küçük bir devlet. Ancak büyüyebilir çünkü Yahudi halkının hem kadim hem de modern, en yüksek manevi ve entelektüel geleneklerinin en iyi örneğini sunuyor” ifadesini iletti. Eban ayrıca, Einstein’ın bilimsel kariyerinden vazgeçmek zorunda kalmayacağını belirtti, ancak Einstein’ın New Jersey’deki Princeton’daki İleri Araştırmalar Enstitüsü’nden İsrail’e taşınması gerekecekti.

EINSTEIN’IN CEVABI

73 yaşındaki Einstein, daveti nazik bir şekilde geri çevirerek memnun olduğunu belirtti; ancak bu maceraya atılmak istemedi. Kudüs İbrani Üniversitesi’ndeki Einstein Arşivleri Müdürü Ze’ev Rosenkranz, Einstein’ın pozisyon için gerekli becerilere sahip olmadığını savunduğunu ifade etti. Einstein, “Bu yüksek makamın sorumluluklarını yerine getirmeye uygun değilim. Dünya milletleri arasındaki tehlikeli durumumuzun tamamen farkına vardığımdan beri Yahudi halkıyla olan ilişkim en güçlü insani bağım haline geldiği için bu koşullar beni daha da üzüyor” dedi.

KAMUOYU GÖRÜŞLERİ VE İSRAEL’İN POLİTİKALARI

Birçok kitap yazarı Alice Calaprice, Ben-Gurion’un bu reddedilme cevabından dolayı rahatladığını belirtti. Einstein’ın bu pozisyonu kabul etmemesi, kendisini İsrail’in siyasi yönelimlerine kayıtsız bırakmadı. Rio de Janeiro Federal Üniversitesi’nde Siyonizm ve İsrail-Filistin çatışması üzerine uzmanlaşmış tarihçi Prof. Michel Gherman, Einstein’ın Siyonist hareketin bir üyesi olduğunu ifade etti. Einstein, 1921’den itibaren Filistin’de Araplar ve Yahudiler için ulusal haklara sahip iki uluslu bir devletin kurulmasını savunan Weizmann ile yakın bir ilişki yürütmüş ve 1947’de Hindistan’ın bağımsızlığına dair yazdığı mektupta Siyonist davayı benimsediğini belirtmiştir. Ancak, 1948 yılında, İsrail halkının daha radikal kesimlerinin uyguladığı eylemleri kınamayı da ihmal etmedi.

Einstein, New York Times’a yazdığı bir açık mektupta, “Menachem Begin’in Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptığı ziyareti eleştiren bir açıklama yapacağız” ifadeleriyle partinin oluşturduğu siyasi yapı ve felsefenin Nazi ve Faşist partilerle ilişkili olduğunu belirtti.

BÜYÜK DEĞİŞİM VE SONUÇLAR

Einstein’ın teklifi reddetmesi üzerine, tarihçi Yitzhak Ben-Zvi yıl sonunda İsrail cumhurbaşkanı oldu. Menahem Begin, giderek İsrail’de nüfuz kazanırken, 1977’de başbakanlık görevini üstlendi. Herut, İşçi Partisi’nin iktidarda olduğu yıllarda İsrail’in ana muhafazakar partisi oldu. Begin, 1983 yılına kadar başbakanlık görevini sürdürdü. Sonuç olarak, bu süreçlerde İsrail siyasi hayatında önemli değişiklikler yaşandı ve Begin, 2006’dan bu yana Netanyahu’nun liderliğindeki Likud partisi çatısı altında hareket etmeye başladı.