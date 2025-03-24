Chainlink Geliştirme Aktivitesinde Zirvede

CHAINLINK EN YÜKSEK GELİŞTİRME AKTİVİTESİNE SAHİP

Santiment’in yapmış olduğu analize göre, Ethereum tabanlı protokol Chainlink, son 30 gün içerisinde en yüksek geliştirme aktivitesini gösteriyor. Protokolün geliştirme aktivite puanı, geçmiş ay boyunca 547,5 seviyesinde seyrediyor. Ancak, Chainlink’in yerel token’ı LINK, bu süreçte yüzde 22’den fazla değer kaybederek 17,9 dolardan 13,9 dolara düşüyor.

DEFI FARKLI BİR DURUMDA

Bitcoin tabanlı merkeziyetsiz finans hizmetleri ağı DeFiChain, ikinci en yüksek geliştirme aktivitesine sahip olan proje olarak öne çıkıyor. DeFiChain’in geliştirme aktivite puanı ise 265,3’e ulaşıyor. Ancak bu artış, projenin yerel token’ı DFI’ye yansımadı; DFI, yüzde 40’tan fazla değer kaybederek 0,0069 dolara düştü.

DEEPBOOK SON MONTH ANLAMDA ÖNEM TAŞIYOR

Üçüncü sırada, Sui blockchain ağı üzerine inşa edilmiş tamamen on-chain bir merkezi limit emir defteri olan DeepBook (DEEP) bulunuyor. DeepBook’un geliştirme aktivite puanı son ayda 254,17’ye ulaşırken, DEEP token, son 30 gün içerisinde neredeyse yarı yarıya değer kaybederek 0,077 dolardan işlem görüyor.

SYNTHTETIX VE CBBTC ÖNEMLİ YERLERDE

İzin gerektirmeyen türev protokolü Synthetix, 195,13 puanla geliştirme aktivitesinde dördüncü olarak yer alıyor. Ancak, Ethereum tabanlı bu merkeziyetsiz zincirin yerel token’ı SNX, son 30 gün içinde yüzde 13,6 değer kaybetti ve yazının yazıldığı an itibarıyla 0,83 dolardan işlem görmekteydi. Coinbase Wrapped Bitcoin (CBBTC) ise 148,3 puan ile beşinci sırada yer alıyor. Eylül 2024’te Ethereum ağı üzerinde piyasaya sürülen bu token, platformda tutulan Bitcoin (BTC) ile birebir destekleniyor. Bu nedenle, token’ın değeri BTC ile aynı ve yazının yazıldığı sırada 83.849 dolar seviyesindeydi.

LIDO VE LIQUIDITY DİKKATİ ÇEKİYOR

Ethereum likit staking protokolü Lido Finance ve merkeziyetsiz borçlanma protokolü Liquidity, dikkat çekici geliştirme faaliyetleri gösteren diğer projeler arasında öne çıkıyor. Ayrıca, Liquidity’nin yerel token’ı LQTY ve stablecoin’i LUSD, bu artan geliştirme faaliyetlerinden etkileniyor. Son olarak, Injective ve Uniswap, geçtiğimiz 30 gün içerisinde geliştirme faaliyetleri açısından dokuzuncu ve onuncu sıralarda yer aldı.