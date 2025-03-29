Chamberlain: “Büyük Maçlarda Etkili Oynadık”

BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ VE CHAMBERLAIN’İN ANALİZİ

İSTANBUL – Beşiktaş’ın İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain, Galatasaray’a karşı elde edilen 2-1’lik galibiyet sonrasında yaptığı açıklamalarda, “Büyük maçlarda ne kadar etkili bir oyun oynayabildiğimizi gösterdik” ifadesini kullandı. Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında, siyah-beyazlılar, Galatasaray’ı sahasında mağlup etmeyi başardı.

YENİ SİSTEM VE POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ

Maç sonrası basın mensuplarına konuşan Chamberlain, takımı yeni bir sistemle sahaya sürdüklerini belirttikten sonra, “Yeni pozisyonumda iyi hissediyorum. Bu pozisyonda daha defansif ve temkinli oynamam gerekiyor. Gedson ile birlikte oynuyoruz. Kendisi çok enerjik ve öne koşuları iyi yapan bir oyuncu. Onun rolü bu. Benim rolüm daha farklı. Hangi pozisyonda oynadığımın bir önemi yok. En önemlisi oynayarak takımıma katkıda bulunmak” dedi. Oyunun genelinde iyi işler yaptıklarını vurgulayan Chamberlain, “Büyük maçlarda ne kadar etkili bir oyun oynayabildiğimizi gösterebildik. Taraftarımız için bu maçın önemi başkaydı. Enerjik olduğumuzu gösterdik” diye ekledi.

RAKİBE KARŞI STRATEJİ VE SONUÇ

Chamberlain, yeni sistemin rakiplerine karşı etkili olduğunu belirtti. “Bugün rakibimiz karşısında bu sistem işe yaradı. Rakibimize nereden zarar verebileceğimizin üzerinde çalışmıştık” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Mario ve Rafa bugün farklı pozisyonlarda oynadılar. Genel olarak performansımız iyiydi. Rakibimiz de maça ortak olabilmek adına güzel bir gol attı. Ama maçı ikinci yarıda iyi idare ettik. Profesyonel bir şekilde iyi oynayarak maçı kazandık” ifadelerini kullandı.

YUNUS AKGÜN’E YANIT

Yunus Akgün’ün maç sonundaki açıklamaları ile ilgili bir soru üzerine Chamberlain, “Ne dediğinin umursamıyorum. Ne dediğinin bir önemi yok. İstediğini söyleyebilir. Biz büyük bir takımız. Oluşan puan farkını tabii biz de istemezdik. Bugün önemli bir maç oynadık. En büyük takım biziz” diyerek yanıt verdi.