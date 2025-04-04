Changpeng Zhao, Kırgızistan’a Blockchain Danışmanlık Verecek

KRİPTO PARA DÜNYASINDA ÖNEMLİ BİR GÖREV

Kripto para alanında öne çıkan isimlerden Changpeng Zhao, Kırgızistan hükümetine Blockchain teknolojisi ve kripto para düzenlemeleri konusunda danışmanlık hizmeti sunacak. Binance’ın eski CEO’su, bu iş birliği çerçevesinde Kırgızistan Ulusal Yatırım Ajansı’yla bir mutabakat anlaşması imzaladı ve teknik uzmanlık sağlayacak. Bu iş birliği, Kırgızistan’ın dijital dönüşüm çabaları ve yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla önemli bir adım olarak görülüyor.

TEKNİK UZMANLIK VE DANISMANLIK HİZMETLERİ

Changpeng Zhao, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı açıklamada, “Resmi ve gayri resmi olarak birkaç hükûmete kripto düzenleyici çerçeveleri ve devlet verimliliği için Blockchain çözümleri konusunda danışmanlık yapıyorum, Blockchain’i ticaretten daha fazlasına genişletiyorum.” ifadelerini kullandı. Bu danışmanlık çalışmasının “son derece anlamlı” olduğunu belirten Zhao, Kırgızistan hükümetiyle olan iş birliğinin önemini vurguladı.

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadyr Zhaparov, bu iş birliğinin teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve yenilikçi çözümlerin uygulanması açısından çok önemli olduğunu dile getirdi. Zhaparov, “Bu iş birliği; Blockchain teknolojileri, sanal varlık yönetimi ve siber güvenlik konularında yüksek nitelikli uzmanların hazırlanması yönünde önemli bir adımı işaret ediyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca bu tür girişimlerin ekonominin sürdürülebilir büyümesi ve sanal varlıkların güvenliği için hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti.

YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ

Orta Asya’da, denize kıyısı olmayan Kırgızistan, zengin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla tanınan bir ülke. Uluslararası Enerji Ajansı’nın verilerine göre, ülkenin enerji arzının yüzde 30’undan fazlası hidroelektrik santrallerinden sağlanıyor. Ancak, Kırgızistan’ın hidroelektrik enerji potansiyelinin yalnızca yüzde 10’u geliştirilmiş durumda. Bu nedenle ülke, kripto para madenciliği için uygun bir ortam sunuyor. Changpeng Zhao’nun Kırgızistan dışında başka ülkelerde yetkililerle de görüştüğü biliniyor.

DİĞER GÖRÜŞMELER VE YARDIM FAALİYETLERİ

Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim, ocak ayında kripto para konularında danışmanlık almak üzere Zhao ile görüşmüştü. Ayrıca Zhao, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bitcoin yatırımlarıyla tanınan Bhutan’daki yetkililerle de temaslar gerçekleştirdi. Zhao’nun bu girişimleri, ABD’de kara para aklamayı önlemeye yönelik yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı dört aylık hapis cezasının üzerinden altı ay geçtikten sonra devam etti. Serbest kaldıktan sonra Blockchain teknolojisi, yapay zeka ve biyoteknoloji şirketlerine yatırım yapan Zhao, kısa süre önce Tayland ve Myanmar’daki deprem yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla yaklaşık 600 bin dolar değerinde 1000 BNB bağışında bulundu.